Прокуратуру привлекли к проверке жутких фото больных женщин из центра соцобслуживания в Улан-Удэ

В соцсетях разошлись страшные фотографии и видео с постояльцами центра социального обслуживания «Доверие» в Улан-Удэ. На них попали две больные женщины: у одной серьезные язвы на ногах, а у другой сильно раздут живот. Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала «360», что информацию об этом уже передали в прокуратуру для проверки.

По словам собеседницы, ситуация складывается непростая, так как из-за ковидных ограничений доступ в подобные учреждения закрыт.

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«Информацию мы направили в прокуратуру для проверки, потому что у нас сейчас в связи с эпидситуацией нет доступа в социальные учреждения. Попасть туда реально, посмотреть, встретиться нет возможности. Но необходимые запросы в надзорные органы мы направили», — поделилась Жамбалова.

Омбудсмен отметила, что региональное Министерство социальной защиты уже создало специальную комиссию, чтобы узнать все подробности о судьбе этих женщин и работе «Доверия».

Пользователи сравнили опубликованные фото и видео с кадрами из хоррора.