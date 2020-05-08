Прокуратура занялась историей с фото Гитлера на странице про героев войны

Прокуратура Челябинской области проводит проверку после того, как в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография Адольфа Гитлера. Ее опубликовали в группе, посвященной солдатам Великой Отечественной войны.

«Прокуратурой Челябинской области в ходе мониторинга сети Интернет выявлены публикации о размещении в социальных сетях организаторами проекта „Имена героев“ фотографии Гитлера», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Некто 7 мая прислал снимок Гитлера, заявив, что это его дед — Владимир Владимирович Сумин. Также он придумал «родственнику» и биографию. Якобы этот человек в 1942 году пошел на фронт, воевал под Москвой и под Курском, а в 1945 году умер во время Висло-Одерской операции.

Модераторы не почувствовали подвоха и опубликовали всю историю вместе со снимком. Пост они сопроводили подписью «Пусть город знает своих героев!» Позже подписчики возмутились, и фотографию фюрера в этот же день удалили. Администрация страницы извинились за случившееся.

Сотрудник группы, который пропустил этот снимок, привлечен к дисциплинарной ответственности. Руководитель паблика предупрежден о том, что подобные снимки не допустимы. Ведь в России ведется борьба с экстремизмом.

Человек, приславший фото, тоже просто так не отделается. Его действиям дадут правовую оценку. В прокуратура подчеркнули, что в России нельзя использовать нацистскую символику.