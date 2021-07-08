Юрист Александр Мартынов прокомментировал дело «Ридуса», который прокуратура Наримановского района Астраханской области обвинила в «подрыве авторитета легитимных органов исполнительной власти», а также в пропаганде «философии воров в законе, тюремных понятий среди несовершеннолетних» пользователей Сети.

Этой весной в одной из публикаций «Ридуса» Наримановский районный суд Астраханской области нашел информацию, которая запрещена к распространению.

«Прокуратура решила, что в материале пропагандировалась философия „воров в законе“. Но эта статья является документальной. По логике прокуратуры, любые документальные фильмы о военных действиях несут в себе позыв к применению оружия. Конечно, это не правильно», — объяснил Мартынов.

По его мнению, прокуратура немного поторопилась со своими выводами. Он рассказал, что в первый раз дело слушалось без привлечения «Ридуса». Затем изданием была подана апелляционная жалоба, с которой ознакомился Астраханский областной суд. Он отменил решение и направил дело в первую инстанцию для рассмотрения по существу.

«Мы в своих возражениях потребовали провести психолого-лингвистическую экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли в статье содержится запрещенная к распространению информация. Видимо, в прокуратуре пришли к выводу, что лучше отказаться от своих требований, чем проиграть процесс — и заявила отказ от иска», — добавил юрист.