Прокуратура выявила почти тысячу нарушений в сфере нацпроектов в 2021 году

Сотрудники российской прокуратуры выявили почти тысячу нарушений в сфере национальных проектов в 2021 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Прокуроры направили иски в суд на сумму более чем 423 миллиарда рублей.

Также ведомство выявило системные проблемы в авиационной отрасли России, которые негативно повлияли на безопасность полетов. При этом в 2021 году количество погибших в авиакатастрофах в России увеличилось вдвое, до 71 человека.

Накануне Краснов сообщил, что одной из причин роста цен на медикаменты в России является жадность отдельных поставщиков. Он пообещал, что все нарушившие закон обязательно ответят за это.

Также он отметил необходимость принятия мер для пресечения наркотрафика и поставок оружия, идущих с территории Украины и Донбасса.