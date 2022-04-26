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    26 апреля 2022, 12:52

    Прокуратура выявила почти тысячу нарушений в сфере нацпроектов в 2021 году

    РИА «Новости»: прокуратура выявила почти тысячу нарушений в сфере нацпроектов в 2021 году

    Максим Зинкин

    Сотрудники российской прокуратуры выявили почти тысячу нарушений в сфере национальных проектов в 2021 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

    Прокуратура выявила почти тысячу нарушений в сфере нацпроектов в 2021 году

    Прокуроры направили иски в суд на сумму более чем 423 миллиарда рублей.

    Также ведомство выявило системные проблемы в авиационной отрасли России, которые негативно повлияли на безопасность полетов. При этом в 2021 году количество погибших в авиакатастрофах в России увеличилось вдвое, до 71 человека.

    Накануне Краснов сообщил, что одной из причин роста цен на медикаменты в России является жадность отдельных поставщиков. Он пообещал, что все нарушившие закон обязательно ответят за это.

    Также он отметил необходимость принятия мер для пресечения наркотрафика и поставок оружия, идущих с территории Украины и Донбасса.