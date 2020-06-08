Прокуратура выявила нарушения при выплатах врачам Карачаево-Черкессии

Прокуратура проверила Карачаево-Черкессию на нарушение прав жителей республики и медицинского персонала в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На телефоны «горячей линии», организованной управлением Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском округе, поступили более 140 обращений от медицинских сотрудников. Они жаловались на невыплату положенных доплат и занижение данных о заболевших.

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, в течение недели были проверены больницы, оказывающие помощь больным COVID-19. Сотрудники ведомства опросили более девяти с половиной тысяч медицинских работников. Выявлено значительное количество нарушений, в том числе непредоставление стимулирующих выплат, их неверный расчет, неправомерное удержание налога.

Органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в Правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора и Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Помимо этого, опротестованы пять незаконных правовых актов медицинских учреждений.

В результате проведенной работы 158 медиков получили причитающиеся им выплаты.

В конце мая Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на занижение официальной статистики по числу выявленных случаев COVID-19 в республике. Люди уверены, что заболевших в регионе больше.