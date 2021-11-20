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    20 ноября 2021, 13:25

    Прокуратура выяснит, почему инвалид полз на прием к врачу в больнице Оренбуржья

    Прокуратура Оренбургской области проверит больницу, где инвалиду не дали коляску

    Дарья Морозова

    Прокуратура начала проверку больницы в Оренбургской области. Ранее в Сети появилось видео, на котором возмущенная пациентка засняла, как мужчина с инвалидностью ползет по коридорам на прием к врачу. Женщина заявила, что ему не дали коляску, потому что она всего одна на всю больницу.

    «Прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь», — сказано в сообщении прокуратуры.

    Уточняется, что в ходе проверку будет дана оценка тому, как в больнице организовано оказание медицинских услуг. Также проверят исполнение законодательства об обеспечении необходимых условий для инвалидов.

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