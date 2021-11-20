Прокуратура выяснит, почему инвалид полз на прием к врачу в больнице Оренбуржья

Прокуратура начала проверку больницы в Оренбургской области. Ранее в Сети появилось видео, на котором возмущенная пациентка засняла, как мужчина с инвалидностью ползет по коридорам на прием к врачу. Женщина заявила, что ему не дали коляску, потому что она всего одна на всю больницу.

«Прокурором Медногорска Андреем Черепановым по поручению прокурора области организована проверка сведений, распространенных в средствах массовой информации, о нарушении прав инвалида на доступную среду и медицинскую помощь», — сказано в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что в ходе проверку будет дана оценка тому, как в больнице организовано оказание медицинских услуг. Также проверят исполнение законодательства об обеспечении необходимых условий для инвалидов.

Ранее в Волгограде девочку-инвалида высадили из трамвая: у ребенка не сработала транспортная карта. Поступком кондуктора заинтересовались региональные следователи.