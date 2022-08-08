Прокуратура возбудила два дела из-за нарушений в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме Амурская бассейновая природоохранная прокуратура возбудила два административных дела. Речь идет о нарушении лицензионных требований и несоблюдении регламентов.

Надзорное ведомство начало проверку после публикаций в СМИ и информации в соцсетях.

«По поручению амурского бассейнового природоохранного прокурора на основании сообщений в средствах массовой информации, проведена проверка в Приморском океанариуме. Нарушения законодательства при содержании морских млекопитающих нашли свое подтверждение. Директору океанариума внесено представление, возбуждено два дела об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований и несоблюдение технических регламентов», — сообщила прокуратура.

В надзорном ведомстве уточнили, что в вольерах для белухи, дельфинов и моржа отошла гидроизоляция. Морж стал есть материал и поранил губу, а белуха получила травму, задев хвостом датчик в бассейне.

Ранее сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили в океанариуме множество нарушении. В частности: животные не содержались изолировано, бассейны не чистились и не ремонтировались вовремя, из-за чего представители морской фауны травмировались.

Данные о нарушениях содержания животных в океанариуме, который является филиалом Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, появилась в конце июля. Исполняющий обязанности директора центра Инесса Дюзен назвала сообщения «провокацией». Она объяснила их предстоящими выборами на должность руководителя научного учреждения.

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