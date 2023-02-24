Общество 24 февраля 2023, 19:08 Прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube Прокуратура Владимира обратилась в суд с просьбой заблокировать YouTube РИА «Новости»

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Прокуратура города Владимира обратилась в Ленинский районный суд города с требованием ограничить доступ к видеохостингу YouTube. Такое заявление опубликовали на сайте суда.

YouTube оказался в одном списке с несколькими сайтами, рекламирующими мошеннические устройства, которые якобы позволяют не учитывать электроэнергию, замедлять или скручивать показатели.

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Официального комментария прокуратора пока не давала. Есть вероятность, что YouTube оказался в исковом заявлении по ошибке.

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Ранее блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, предложил российским властям способ раскрутить отечественный видеохостинг RuTube. Он уверен, что развитие RuTube возможно лишь после полной блокировки YouTube. Он объяснил это тем, что в российский продукт не будут вкладывать деньги, пока на американском видеохостинге остаются удобные и работающие каналы монетизации.

YouTube существует с 2005 года и является самым популярным видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей. В месяц насчитывается до двух миллиардов активных пользователей.