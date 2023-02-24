Общество 24 февраля 2023, 19:21 Прокуратура Владимира объяснила свой иск с требованием заблокировать YouTube ТАСС: цель иска прокуратуры Владимира — блокировка не всего YouTube, а отдельных роликов

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Иск прокуратуры Владимира не ставит целью полностью заблокировать YouTube. Речь идет лишь об определенных видеороликах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию <…>», — пояснили в ведомстве.

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Ранее на сайте Ленинского районного суда Владимира появился иск от городской прокуратуры с требованием ограничить доступ к пяти сайтам, в том числе к YouTube. Остальные оказались мошенническими — они продавали поддельные устройства, которые якобы позволяют не учитывать электроэнергию, замедлять или «скручивать» счетчики.

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YouTube самый популярный в мире видеохостинг. По данным Совета Федерации, озвученным в прошлом году, платформой пользуются около 90 миллионов россиян.