Прокуратура уволила ямальского чиновника. Он давал «блат» за услуги

Прокуратура Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа провела антикоррупционную проверку в администрации района. По ее итогам сняли начальника департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации района.

В Генпрокуратуре России рассказали, что чиновник в начале 2019 года дважды отправлял своего подчиненного в суд. И не по делам администрации района, а по собственным, личным — представлять его интересы в гражданском процессе, связанном с разделом имущества после развода. В ответ в качестве оплаты за личные услуги начальник устроил на работу супругу своего подчиненного. Женщину взяли без конкурса и не рассматривая другие кандидатуры. А они были.

«В результате прием на муниципальную службу был осуществлен с грубым нарушением установленного порядка, несмотря на наличие других соискателей на данную должность. Предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом обязательные конкурсные процедуры проведены не были», — уточнили в Генпрокуратуре.

После проведенной проверки сотрудники прокуратуры внесли представление, согласно которому чиновника уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Также была уволена и женщина, которую чиновник по блату принял в штат.