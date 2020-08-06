Прокуратура увидела нарушение Конституции в «женской парковке»

Парковка для женщин появилась около торгового дома ЦУМ в Казани. Так руководство магазина хотело сделать визиты покупательниц удобнее. На асфальт нанесли красную разметку и повесили розовые знаки, что оставлять свои автомобили там смогут только женщины.

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Как пояснил в беседе с «Российской газетой» начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов, паркинги специально для женщин есть во всем мире.

«Большинство посетительниц магазинов — это девушки и женщины, мы решили облегчить им пребывание в нашем торговом центре и устроить специальные парковочные места», — заявил он.

Представитель торгового центра отметил, что парковочные места для женщин увеличены. Если обычно площадь для одного автомобиля не превышает 2,5 метра, то то на новом месте под каждую машину отвели 4,4 метра. Михаил Шутов пояснил, что так дамы смогут грузить покупки в автомобиль или сажать детей без опаски поцарапать соседние автомобили.

Нововведение не оценили в ГИБДД. Как сообщил «РЕН ТВ», владельцам ЦУМа дали три дня, чтобы привести парковку в надлежащий вид, так как сейчас она нарушает Правила дорожного движения.

Прокуратура Вахитовского района Казани заявила, что увеличенные парковочные места для женщин нарушают действующую Конституцию. Ведомство напомнило, что государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, расы, национальности, языка и других факторов.

Организация специальных парковочных мест для женщин содержит в себе элементы дискриминации водителей по половому признаку. Генеральный директор казанского ЦУМа получил представление, по которому он должен устранить все выявленные нарушения.