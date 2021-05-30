Прокуратура утвердила обвинение по делу топ-менеджера «Рольфа»

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро. Дело передадут в один из судов Москвы в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал адвокат Кайро Антон Гусев.

«Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой РФ. Защита полагает, что СК РФ и ГП РФ формально отнеслись к доводам защиты, просто проигнорировав их. Никакого ущерба моему подзащитному в обвинительном заключении не вменяется», — приводит агентство слова юриста.

Топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро вместе с другими фигурантами уголовного дела обвиняют в выводе за границу четырех миллиардов рублей.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в преступной схеме, которую организовал глава «Рольфа» Сергей Петров. В результате этого, считают следователи, на счета подконтрольной обвиняемому компании на Кипре поступило четыре миллиарда рублей. Руководителя департамента развития бизнеса компании отправили под домашний арест летом 2019 года. Петров сейчас находится за рубежом и возвращаться в Россию отказывается. В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал его заочно.