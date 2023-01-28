28 января 2023, 00:00
Прокуратура Тувы выявила более 16 тысяч нарушений в 2022 году
Прокуратура Тувы подвела итоги за 2022 год: выявлено свыше 16 тысяч нарушений закона
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ Баир Доржиев принял участие в работе коллегии прокуратуры Республики Тыва. На ней подвели итоги работы надзорного ведомства ха 2022 год и определили задачи на 2023-й.
В минувшем году прокуратура выявила свыше 16 тысяч нарушений закона, направлено в суды свыше 2,2 тысячи исков на сумму более 518 миллионов рублей. Прокуроры возбудили 46 уголовных дел.
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К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более пяти тысяч людей.
Баир Доржиев поблагодарил работников прокуратуры Тувы за проделанную работу и попросил в новом году еще больше внимания уделить темам расселения аварийного жилья и выделения квартир детям-сиротам.
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