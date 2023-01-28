Общество 28 января 2023, 00:00 Прокуратура Тувы выявила более 16 тысяч нарушений в 2022 году Прокуратура Тувы подвела итоги за 2022 год: выявлено свыше 16 тысяч нарушений закона Сайт Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу

Читать 360tv в

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ Баир Доржиев принял участие в работе коллегии прокуратуры Республики Тыва. На ней подвели итоги работы надзорного ведомства ха 2022 год и определили задачи на 2023-й.

В минувшем году прокуратура выявила свыше 16 тысяч нарушений закона, направлено в суды свыше 2,2 тысячи исков на сумму более 518 миллионов рублей. Прокуроры возбудили 46 уголовных дел.

Реклама

К дисциплинарной и административной ответственности привлекли более пяти тысяч людей.

Баир Доржиев поблагодарил работников прокуратуры Тувы за проделанную работу и попросил в новом году еще больше внимания уделить темам расселения аварийного жилья и выделения квартир детям-сиротам.