Прокуратура Татарстана проверит поп-ит на ЛГБТ-пропаганду

Прокуратура Татарстана поручила региональному управлению Роспотребнадзора проверить влияние популярных игрушек-антистресс Поп-Ит и Симпл Димпл на психику детей. Об этом сайту Inkazan рассказал правозащитник Еркен Сарсембаев.

По мнению правозащитника, подобные игрушки откладывают в сознании детей ассоциации с ЛГБТ-сообществом.

По словам Сарсембаева, отдел полиции № 16 «Япеева» в Казани отказался возбудить административное дело в отношении лиц, которые продают игрушки-антистресс. Тогда правозащитник обратился в прокуратуру. После этого надзорное ведомство вынесло начальнику отдела полиции протест на указанное решение, говорится в материале.

Решение о невозбуждении административного дела, как уверены в прокуратуре, вынесли с нарушением законодательства России. При этом не было проведено всестороннего и полного изучения обстоятельств.

Психолог Алиса Метелина ранее рассказала, что антистресс-игрушки помогают снять психологическое напряжение людям, которые испытывают тревожность по тому или иному поводу. Однако ее коллега Александр Асмолов считает, что такие игрушки, как поп-ит и симпл-димпл, напротив, могут быть вредны, особенно для детей. По его словам, есть исследования, которые доказывают, что сложные игрушки-головоломки лучше влияют на ребенка, а такие примитивные, как поп-ит, не помогают развитию.