Прокуратура сочла жалобу Голунова на бездействие следствия несостоятельной
На заседании в Мосгорсуде позицию надзорного органа привела его представитель, которую процитировал Telegram-канал RT.
«Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению», — подчеркнула сотрудник Генпрокуратуры.
Она добавила, что все необходимые мероприятия по делу проводятся, а ходатайства рассматриваются.
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Дело, подчеркнули в Генпрокуратуре, находится под грифом «секретно», Сам Голунов проходит по нему как свидетель. Сейчас следствие не собирается знакомить журналиста с материалами расследования, так как не считает эту меру целесообразной.
В отношении сотрудников правоохранительных органов, которые, предположительно, подкинули корреспонденту наркотики, проводится проверка. О ее результатах, полагают в надзорном органе, говорить тоже преждевременно.
Адвокаты Ивана Голунова в конце октября пожаловались на следователя СК РФ. Защита заявила, что Следственный комитет больше не интересуется делом.
Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но в итоге все обвинения с Голунова сняли. Его дело приобрело широкий общественный резонанс.