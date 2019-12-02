Прокуратура сочла жалобу Голунова на бездействие следствия несостоятельной

Журналист Иван Голунов пожаловался на то, как работают следователи по его делу. В Генпрокуратуре решили, что оснований для удовлетворения претензии нет, и отклонили обращение.

На заседании в Мосгорсуде позицию надзорного органа привела его представитель, которую процитировал Telegram-канал RT.

«Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению», — подчеркнула сотрудник Генпрокуратуры.

Она добавила, что все необходимые мероприятия по делу проводятся, а ходатайства рассматриваются.

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Дело, подчеркнули в Генпрокуратуре, находится под грифом «секретно», Сам Голунов проходит по нему как свидетель. Сейчас следствие не собирается знакомить журналиста с материалами расследования, так как не считает эту меру целесообразной.

В отношении сотрудников правоохранительных органов, которые, предположительно, подкинули корреспонденту наркотики, проводится проверка. О ее результатах, полагают в надзорном органе, говорить тоже преждевременно.

Адвокаты Ивана Голунова в конце октября пожаловались на следователя СК РФ. Защита заявила, что Следственный комитет больше не интересуется делом.

Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков, но в итоге все обвинения с Голунова сняли. Его дело приобрело широкий общественный резонанс.