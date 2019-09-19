Прокуратура сочла вину Устинова доказанной. Но попросила не отправлять его в колонию

Глава Росгвардии призвал к условному сроку для Устинова Подробнее

«Генеральная прокуратура Российской Федерации не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий», — сказал Куренной.

Несмотря на это, надзорное ведомство полагает, что приговор необходимо изменить. По словам официального представителя Генпрокуратуры, выбранное наказание было несправедливым из-за «чрезмерной суровости».

«Генпрокуратура РФ просит изменить приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», — отметил он.

Как рассказал ранее адвокат актера Анатолий Кучерена, он подготовил ходатайство об изменении меры пресечения Устинову. После этого заявление было направлено в Мосгорсуд прокуратурой. Заседание должно пройти 20 сентября 2019 года.

Павел Устинов получил 3,5 года колонии строго режима 16 сентября по решению суда. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции во время задержания актера 3 августа в Москве. Своей вины Устинов не признает, а на защиту осужденного встала общественность и его коллеги по цеху.