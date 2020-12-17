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    17 декабря 2020, 14:21

    Прокуратура Рязанской области начала проверку из-за невыдачи лекарств больному COVID-19

    Екатерина Шамина

    Прокуратура Рязанской области начала проверку сообщения о невыдаче лекарств для лечения COVID-19, которое было озвучено на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального ведомства Юлии Ромашкиной.

    «Прокуратура Рязанской области начала проверку о необеспечении лекарствами от коронавируса. Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства», — рассказала Ромашкина.

    В регионе, по ее словам, необходимые препараты закуплены для выдачи больным, которые лечатся на дому, и должны быть распределены по муниципальным образованиям.

    Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции пообещал жителю Рязанской области, которому не выдали препарат для лечения COVID-19, разобраться с его проблемой. Путин отметил, что регионам выделили около пяти миллиардов рублей на обеспечение больных, лечащихся на дому, специальными препаратами.

    Также на пресс-конференции Путин объяснил, почему российская система здравоохранения справилась с началом пандемии лучше, чем другие мировые, и почему он до сих пор не вакцинировался от коронавируса.