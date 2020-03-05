Прокуратура РФ проверит сайт MyHeritage, собиравший ДНК-данные россиян
Генеральная прокуратура РФ направила поручения в прокуратуру Москвы и запрос в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Об этом написал сайт «Известия».
Ранее Евгений Федоров, депутат Госдумы, направил обращение с просьбой проверить законность сбора данных ДНК граждан России на международной онлайн-платформе MyHeritage.
На сайте можно дистанционно сдать анализ ДНК. Он позволяет узнать свое этническое происхождение. Желающим присылают из США необходимые материалы. После этого необходимо отправить свои биометрические данные обратно в специальном конверте.