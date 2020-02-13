Прокуратура разберется с 327 звонками, на которые не ответила детская поликлиника

Прокуратура в Челябинской области проверяет информацию о том, что мужчина из Златоуста только на 327-й раз смог дозвониться до врачей. Помощь была нужна его маленькой дочке.

«Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Прокуратура выяснит, выполняли ли сотрудники детской больницы Златоуста и отвечающие за здравоохранение чиновники свои обязанности. Если выяснится, что они нарушили закон об охране здоровья в России, их накажут. Минздрав региона сообщил РИА «Новости», что жители Златоуста не жаловались на трудности с вызовом врача.

Ранее депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала, что родители маленькой девочки из Златоуста очень долго пытались вызвать ей врача. У малышки была температура, а до медиков удалось дозвониться только с 327-й попытки. На это ушло 2,5 часа.

Главврач детской больницы Златоуста Наталья Ахтарьянова объяснила, что 8 февраля, на вызовах работали врач-педиатр и два фельдшера. Звонки принимала одна медсестра. Всего бригада отработала 48 вызовов. А в воскресенье, 10 февраля, на подмогу им вышли 11 штатных врачей и дополнительно врачи-педиатры.