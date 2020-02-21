Прокуратура проверяет московские аптеки, завышающие цены на маски

После того, как президент Владимир Путин высказался за то, чтобы лишать лицензий аптеки, которые задирают цены на медицинские маски, прокуратура Москвы проверяет их на нарушения.

Цены на маски в некоторых аптеках повышались с 1,5 до 100 рублей за штуку. Магазины могут законно менять стоимость по своему усмотрению, но эксперты уверены, что сети могут оштрафовать на крупные суммы.

Как написала газета «Коммерсант», сотрудники органов проверяют цены на товары, соблюдение норм хранения, срока годности и так далее.

Путин предложил лишать аптечные сети лицензий в начале этого месяца на заседании правительства РФ. Тогда во время своего доклада вице-премьер Татьяна Голикова отметила резкий рост цен на медицинские маски.

Спрос на маски резко возрос из-за вспыхнувшей в конце года эпидемии коронавируса, от которого погибло более двух тысяч людей, а 75 тысяч заражены.