Прокуратура проверит высадку в сугробы пассажиров поезда в Алтайском крае

Западно-Сибирская прокуратура проверит информацию о нарушении прав пассажиров поезда Абакан — Москва при высадке их на станции Алтайская. Пассажиров высадили в снег за пределами пассажирской платформы.

Пассажирам поезда Абакан — Москва пришлось по метровым сугробам с чемоданами и большими сумками идти до платформы. Известно об инциденте стало благодаря социальным сетям, где очевидцы выложили запись со стоянкой. Об этом сообщило надзорное ведомство.

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги «Интерфаксу» объяснили, что платформа Алтайская рассчитана на восемь вагонов, а поезд, следовавший из Абакана в Москву, состоял из 14 вагонов.

В РЖД также началась проверка информации, сообщил ТАСС.

«По предварительным данным, случай произошел 1 марта на станции Алтайская. Пассажирская платформа на станции была очищена от снега. Однако в связи с тем, что она рассчитана только на восемь вагонов, а был подан 14-вагонный состав, высадка пассажиров должна была осуществляться только через вагоны, выходящие на платформу», — сказали в пресс-службе.

В Алтайском крае вторые сутки идет сильный снег, из-за метели ограничена видимость на дорогах. В регионе за сутки выпало почти 80% месячной нормы осадков.