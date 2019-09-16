Прокуратура проверит ТЮЗ после показа изнасилования на спектакле «Ревизор»

Школьники из Екатеринбурга стали зрителями спектакля «Ревизор». Дети попали на постановку несмотря на ограничение «18+» и увидели весьма откровенные сцены, поставленные актерами. Теперь прокуратура начала проверку.

«Проверка проводится. Пока выводы делать преждевременно», — сообщили РИА «Новости» в прокуратуре.

Школьникам показали изнасилование на спектакле «Ревизор» в ТЮЗ Подробнее

Псковский Театр драмы имени Пушкина показал новую интерпретацию «Ревизора» в начале сентября. Как писала «Российская газета», на постановке было много детей, хотя действовало ограничение 18+. Согласно закону несовершеннолетние не имеют права посещать подобные мероприятия.

«Ситуация не стоит выеденного яйца. Мое мнение — соблюдайте законы. Если написано „18+“, то и ведите на спектакль тех, кому 18+. Написано не ходить на красный свет, не ходите на красный свет. Прошли — не удивляйтесь», — заявил арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский.

Он отметил, что в постановке действительно есть откровенные сцены. Одной из них является изнасилование, которое происходит под одеялом. По задумке действие должно было стать своеобразной метафорой падения главных героев, которые готовы отдать собственную дочь ради власти.

Коллектив из Пскова представил «Ревизора» в рамках фестиваля «Реальный театр», который проходил в Екатеринбурге с 6 по 13 сентября 2019 года.