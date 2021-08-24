Прокуратура проверит советника красноярского губернатора, назвавшего людей плаксивым сбродом

Прокуратура Октябрьского района Красноярска занялась жалобой на советника главы администрации губернатора края Андрея Агафонова. Он назвал красноярцев плаксивым сбродом из-за того, что они жалуются на задымленность в городе.

«В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

В прокуратуре добавили, что пока не принято решение о том, нарушил закон чиновник или нет.

Ранее Андрей Агафонов на свой странице в Facebook раскритиковал жителей региона за то, что они плохо отреагировали на пост в Instagram Алексея Ягудина. Фигурист написал, что во время поездки в Красноярск не увидел смога, который пришел туда из Якутии, где горят леса.

Позже Агафонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что не причастен к тому, что его публикация пропала из соцсети. По его словам, на нее пожаловались пользователи. При этом чиновники от своих слов не отказался и добавил, что жители Красноярска упиваются собственной несчастностью.