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    24 августа 2021, 09:46

    Прокуратура проверит советника красноярского губернатора, назвавшего людей плаксивым сбродом

    Наза Салех Захи

    Прокуратура Октябрьского района Красноярска занялась жалобой на советника главы администрации губернатора края Андрея Агафонова. Он назвал красноярцев плаксивым сбродом из-за того, что они жалуются на задымленность в городе.

    «В прокуратуру края поступала жалоба гражданина о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

    В прокуратуре добавили, что пока не принято решение о том, нарушил закон чиновник или нет.

    Ранее Андрей Агафонов на свой странице в Facebook раскритиковал жителей региона за то, что они плохо отреагировали на пост в Instagram Алексея Ягудина. Фигурист написал, что во время поездки в Красноярск не увидел смога, который пришел туда из Якутии, где горят леса.

    Позже Агафонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что не причастен к тому, что его публикация пропала из соцсети. По его словам, на нее пожаловались пользователи. При этом чиновники от своих слов не отказался и добавил, что жители Красноярска упиваются собственной несчастностью.