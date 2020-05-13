Прокуратура проверит сообщение о трансляции порно во время онлайн-урока в Кузбассе

Очередные хакерские проделки с показом порно-ролика кемеровским школьникам не останется без внимание прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проверят сообщение об инциденте.

«В средствах массовой информации опубликованы материалы о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в 7 классе включился порноролик. В связи с этим, прокуратурой области организована проверка», — сообщил сайт регионального ведомства.

Во время проверки сотрудники ведомства оценят, насколько школа продумала все меры, чтобы защитить учеников от запрещенной информации во время онлайн-учебы.

Ранее местные СМИ сообщили, что порно-ролик посмотрели семиклассники кемеровской школы № 44. Информации о том, какую платформу во время учебы используют в этой школе, нет.

Волна хакерских атак со взломом онлайн-платформ и демонстрации детям порно прокатилась по России после того, как учеба в России стала удаленной из-за пандемии коронавируса. Подобные инциденты уже случались в Москве, Екатеринбурге, Саратове и других российских городах.

Ранее начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что новые сроки проведения ЕГЭ могут назвать уже на этой неделе.