  • Прокуратура проверит приют под Новосибирском из-за еды как «для собак»

    30 сентября 2019, 11:36

    Дарья Бунякова

    Воспитанник приюта сфотографировал еду и отправил снимок своей родственнице, сравнив питание с собачьим. После инцидента прокуратура Новосибирской области организовала проверку соцучреждения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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    «По сведениям СМИ, дети в приюте жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарственного обеспечения в выходные дни», — сказано в сообщении.

    Теперь «Социальный приют для детей и подростков» в Чановском районе ждет проверка, в ходе которой планируется выяснить качество питания в учреждении. Кроме того, проверят и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, касающегося охраны здоровья детей до 18 лет.

    Ранее в сообществе во «ВКонтакте» общественной организации «Гражданский патруль» появился скрин сообщений одного из воспитанников приюта в Блюдчанском. Мальчик сфотографировал порцию своей еды, сравнив ее с собачьим кормом.

    «Ходишь туда-сюда весь день голодный. И так каждый день», — пожаловался он.

    Прокуратура проверит приют под Новосибирском из-за еды как «для собак» | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/ Гражданский патруль