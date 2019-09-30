Прокуратура проверит приют под Новосибирском из-за еды как «для собак»

Органы опеки решили «помочь» матери-одиночке. Они пригрозили сдать детей в дом малютки из-за плохих условий Подробнее

«По сведениям СМИ, дети в приюте жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарственного обеспечения в выходные дни», — сказано в сообщении.

Теперь «Социальный приют для детей и подростков» в Чановском районе ждет проверка, в ходе которой планируется выяснить качество питания в учреждении. Кроме того, проверят и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, касающегося охраны здоровья детей до 18 лет.

Ранее в сообществе во «ВКонтакте» общественной организации «Гражданский патруль» появился скрин сообщений одного из воспитанников приюта в Блюдчанском. Мальчик сфотографировал порцию своей еды, сравнив ее с собачьим кормом.

«Ходишь туда-сюда весь день голодный. И так каждый день», — пожаловался он.