Прокуратура проверит поездку мэра Челябинска в ОАЭ за счет бюджета

СМИ сообщили, что мэр Челябинска Наталья Котова вместе с со своими заместителями несколько дней находилась в ОАЭ за счет бюджета. В местной прокуратуре решили проверить, законно ли были потрачены деньги.

«Прокуратурой Челябинской области организована проверка по материалам СМИ о законности расходования бюджетных средств в период командирования должностных лиц администрации Челябинска и исполнительных органов региона», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Сайт 74.ru написал, что Наталья Котова, два ее заместителя и министр экономического развития региона Наталья Лугачева с 31 мая по 4 июня находились в ОАЭ, где проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Помимо этого, были опубликованы акты выполненных работ турфирмой, где оплаченные даты нахождения чиновников в ОАЭ, в том числе покупка авиабилетов, были другие — с 29 мая по 5 июня. Издание полагает, что чиновники задержались за границей за счет госбюджета.

В пресс-службе администрации города пока никак не прокомментировали ситуацию.