Прокуратура проверит «Победу» после сообщений о подорожании билетов

Генеральная прокуратура России поручила своему подведомству проверить информацию о грядущем увеличении стоимости билетов авиакомпании «Победа». Речь идет о международных перелетах.

«Победа» возьмет свое. Лоукостер повысит цены, но останется самым дешевым Подробнее

Делом занимается Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что «Победа» намерена с 28 октября повысить стоимость перелетов за границу. Об этом «Интерфаску» рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что «в ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов, в случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования».

Ранее появилась информация, что «Победа» собирается увеличить стоимость перелетов из зарубежных аэропортов в РФ на 25 евро. Так, еще зимой средняя цена на рейс авиакомпании за границу составляла 4500. Теперь представитель авиакомпании Елена Селиванова заявила, что в среднем такие билеты подорожают на 40%

Она добавила, что лоукостер пошел на такой шаг после иска транспортной прокуратуры. Ведомство запретило «Победе» брать дополнительную плату с клиентов за регистрацию в зарубежных аэропортах.