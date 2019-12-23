Прокуратура проверит инцидент с борьбой сотрудников МВД и школьников в Татарстане

После публикации видео с «учениями» сотрудников правоохранительных органов в Татарстане, региональная прокуратура начала проверку. На кадрах полицейские отрабатывали на девятиклассниках навыки действий во время массовых беспорядков.

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«Прокуратура проводит проверку после проведения „учений“ отдела МВД России по Тукаевскому району с участием школьников», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что во время проверки будут оценены действия сотрудников полиции и руководства школы. При выявлении наличия оснований будут приняты необходимые меры.

«Тактико-строевые занятия» проводились 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы. В мероприятии участвовали сотрудники МВД и ученики девятого класса. Видео с «учениями» появилось ранее в распоряжении «360». На кадрах видно, что школьники якобы нападают на силовиков, а те закрываются щитами.

Позже полиция Татарстана организовала проверку о возможном жестоком обращении с детьми.