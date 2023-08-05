Общество 05 августа 2023, 16:09 Прокуратура проверит информацию об истощенных волках под Новороссийском Прокуратура проверит информацию об истощенных волках в вольере в СНТ под Новороссийском Unsplash

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Прокуратура Краснодарского края проверит информацию в СМИ о содержании истощенных волков в вольерах на территории Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Межрайонная природоохранная Азово-Черноморская прокуратура начала проверку по факту появления в Сети информации о содержании волков в вольерах, на территории приусадебного участка в СНТ „Садко“ в Новороссийске», — заявили в прокуратуре.

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Правоохранители оценят законность содержания диких животных в клетках.

Ранее издание«Кубань 24» сообщило, что в СНТ под Новороссийском обнаружили вольер с истощенными волками. Соседи увидели клетки с животными, хотя самой хозяйки участка дома не оказалось.

Кроме того, рядом с вольерами находилась собака породы хаски, вид которой также вызывал вопросы о ее содержании.