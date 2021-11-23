Прокуратура проверит информацию о прооперировавшей себя блокаднице в Ленобласти

Пенсионерке с онкозаболеванием пришлось самостоятельно сделать себе операцию, так как медики долгое время не оказывали ей помощь. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура Ленинградской области.

«Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по сообщению из СМИ об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 90-летней местной жительнице», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Если во время проверки будут выявлены нарушения, то прокуратура примет необходимые меры реагирования. Также ведомство взяло на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее работница скорой помощи Виктория Шутова сообщила в соцсети, что 90-летняя блокадница прооперировала сама себя. Жительница Выборга страдала от асцита, появившегося у нее на фоне рака. В итоге она написала предсмертную записку, так как не была уверена, что ей удастся помочь самой себе. После широкой огласки этой истории блокадницу отправили в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.