Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о проникновении туда местного жителя ради бабушки
Прокуратура Томской области проверит госпиталь в Томске, куда проник мужчина из-за бабушки
Прокуратура Томской области начала проверку после материалов в СМИ о том, что мужчина под видом медика три дня ухаживал за своей бабушкой в красной зоне респираторного госпиталя МСЧ № 2 Томска. Об этом сообщили представители ведомства РИА «Новости».
«По обстоятельствам, изложенным в СМИ и запечатленным на видео, организовано проведение проверки», — заявил собеседник агентства.
Томское агентство «ТВ2» сообщила историю жителя Томска, который решил проверить слова соседки по палате своей бабушки о том, что за ней плохо ухаживают. Якобы ее не лечат, не кормят и не меняют подгузники.
Мужчина переоделся в специальный костюм врача и сумел зайти в красную зону госпиталя. Он увидел, что его бабушка лежит в моче и фекалиях, у нее была высокая температура. По данным СМИ, томич три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге его разоблачили, и он сбежал.
Ранее замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя. Ей будут занимать департамент здравоохранения региона и управление Роспотребнадзора по Томской области. Она подчеркнула, что ситуация, снятая на видео, недопустима.