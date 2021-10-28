Прокуратура проверит госпиталь в Томске после сообщений о проникновении туда местного жителя ради бабушки

Прокуратура Томской области начала проверку после материалов в СМИ о том, что мужчина под видом медика три дня ухаживал за своей бабушкой в красной зоне респираторного госпиталя МСЧ № 2 Томска. Об этом сообщили представители ведомства РИА «Новости».

«По обстоятельствам, изложенным в СМИ и запечатленным на видео, организовано проведение проверки», — заявил собеседник агентства.

Томское агентство «ТВ2» сообщила историю жителя Томска, который решил проверить слова соседки по палате своей бабушки о том, что за ней плохо ухаживают. Якобы ее не лечат, не кормят и не меняют подгузники.

Мужчина переоделся в специальный костюм врача и сумел зайти в красную зону госпиталя. Он увидел, что его бабушка лежит в моче и фекалиях, у нее была высокая температура. По данным СМИ, томич три дня ухаживал за бабушкой, но в итоге его разоблачили, и он сбежал.

Ранее замгубернатора Томской области Алена Левко инициировала проверку респираторного госпиталя. Ей будут занимать департамент здравоохранения региона и управление Роспотребнадзора по Томской области. Она подчеркнула, что ситуация, снятая на видео, недопустима.