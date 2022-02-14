Прокуратура проверит доставку пациента к скорой в ковше трактора под Тверью

Лежачего пациента в Тверской области доставили к скорой помощи в ковше трактора, потому что машина медиков не могла добраться до него из-за неубранного снега. Сообщения об этом появились сегодня в СМИ. Ими заинтересовалась прокуратура.

О доставке пациента в ковше трактора рассказал водитель скорой. По его словам, машина, на которой они прибыли на вызов, 2011 года выпуска, хотя ее срок службы составляет семь лет, сообщил «Подъем».

«Министерство здравоохранения говорит о том, что „буханки“ не нужны, „газельки“ и все остальное. Моя машина 2011 года. То есть ей 11 лет. Машина должна семь лет работать. Вот он прорыв [о транспортировке на тракторе]! 280 километров до МКАД», — добавил мужчина.

После публикаций о больном в ковше трактора этим вопросом занялся бежецкий межрайонный прокурор Тверской области. Об этом с сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По предварительным данным, скорая помощь не смогла проехать в одну из деревень Бежецкого района из-за неочищенных от снега дорог, из-за чего больного доставили до машины врачей в ковше трактора.

Прокуратура собирается дать оценку работе органов контроля и надзора. После проверки при необходимости примут меры прокурорского реагирования.