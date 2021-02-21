Прокуратура проверит данные об избиении воспитанницы школы-интерната на Сахалине

Прокуратура проверит информацию об избиении воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат „Радуга“ телесных повреждений», — говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства произошедшего и степень тяжести травм пострадавшей. Должностные лица оценят работу сотрудников воспитательного учреждения, которые допустили такое ЧП и разрешили девочке самой покинуть территорию.

Районная прокуратура тоже расследует данный случай.

Ранее местные СМИ написали, что за воротами интерната стояла 15-летняя девочка-подросток с окровавленным лицом и без обуви. Ее заметила проезжавшая мимо женщина, которая потом и отвезла ребенка в больницу. Несовершеннолетняя рассказала, что ее избили воспитанницы интерната. Врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга.