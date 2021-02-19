Прокуратура проверит данные об избиении детей в реабилитационном центре под Оренбургом

Прокуратура Оренбургской области начала проверку сообщений о насилии над детьми в регионе. В СМИ и соцсетях появились данные о жестоком обращении в социально-реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке.

«По результатам мониторинга сообщений в СМИ, сети Интернет и социальных сетей организована прокурорская проверка деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних „Радуга“ в Бузулуке. В отдельных источниках сообщается, что воспитанники учреждения подвергаются насилию», — сказано в сообщении областной прокуратуры. Его процитировало РИА «Новости».

Ведомство отметило, что прокурор области Руслан Медведев поручил отделу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи проанализировать работу детского центра и дать правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.

В аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в Оренбургской области заявили, что знают о ситуации. Однако комментарии дадут позже.

Общественница из Оренбурга Анна Межова на странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что к ней за помощью обратилась жительница региона. Последняя утверждает, что в «Радуге» бьют детей. Женщина рассказала, что взяла под опеку мальчика из этого центра.

Ребенок заявил, что его и других детей в этом месте били. Также, по его утверждениям, воспитатели отправляли детей в кладовку в качестве наказания и не разрешали ходить в туалет вне расписания. Общественница написала заявление в Следственный комитет.