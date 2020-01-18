Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой. Девочку в гаражах убил местный житель, и автор запроса к прокурору посчитал, что мать должна была водить ребенка за руку.

Прокуратура начала проверку после запроса от пользователя под ником Анна Вадимовна на сайте «Лица».

«Лиза Киселева была убита однозначно из-за преступной беспечности матери, которая не удосужилась за руку проводить и встретить свою дочь. Кроме того, имеются все признаки „остроязычия“ девочки, дабы она вступила в словесную перепалку с преступником», — говорится в обращении.

Анна Вадимовна также попросила прокурора оценить возможность воспитания в семье Киселевых второго ребенка, брата Лизы. По мнению автора, мальчик может погибнуть «сходным с Лизой путем».

На это обращение прокурор Сергей Филипенко ответил, что рассмотрел ее доводы и поручил организацию проверки сотрудникам прокуратуры Кировского района Саратова.

Тело Лизы Киселевой нашли в октябре 2019 года спустя полтора суток после исчезновения девочки. Девятилетняя школьница из Саратова вышла из дома на занятия, но по дороге пропала. Местный житель Михаил Туватин признался, что убил ее и оставил тело в гараже.