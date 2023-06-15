15 июня 2023, 19:41
Прокуратура проверила условия размещения пострадавших от разрушения Каховской ГЭС
Херсонская прокуратура проверяет соблюдение прав пострадавших от аварии на Каховской ГЭС
Сотрудники прокуратуры Херсонской области проводят проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от затопления после разрушения Каховской ГЭС. Регулярные выезды мобильной приемной организовали во все пункты временного размещения.
В частности, после вмешательства правоохранителей проживающие в ПВР города Скадовска и поселка Железный Порт получили горячую воду и питание, предметы первой необходимости и лекарственные средства. Кроме этого, мобильные приемные проводят консультации.
Реклама
«В ходе выездов работники прокуратуры дают разъяснения по вопросам получения пенсий, пособий на детей, оказания социальной помощи, выдачи паспортов взамен утраченных и другим», — рассказали в ведомстве.
Также сотрудники прокуратуры ведут постоянный мониторинг цен на товары первой необходимости.
Ранее стало известно, что число жертв наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 18. Сейчас в пунктах временного размещения в Железном порту, Чаплинке и Скадовске находятся 1764 эвакуированных.
Прокуратура РФ
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
Реклама
Реклама