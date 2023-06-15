Общество 15 июня 2023, 19:41 Прокуратура проверила условия размещения пострадавших от разрушения Каховской ГЭС Херсонская прокуратура проверяет соблюдение прав пострадавших от аварии на Каховской ГЭС

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Сотрудники прокуратуры Херсонской области проводят проверку соблюдения прав граждан, пострадавших от затопления после разрушения Каховской ГЭС. Регулярные выезды мобильной приемной организовали во все пункты временного размещения.

В частности, после вмешательства правоохранителей проживающие в ПВР города Скадовска и поселка Железный Порт получили горячую воду и питание, предметы первой необходимости и лекарственные средства. Кроме этого, мобильные приемные проводят консультации.

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«В ходе выездов работники прокуратуры дают разъяснения по вопросам получения пенсий, пособий на детей, оказания социальной помощи, выдачи паспортов взамен утраченных и другим», — рассказали в ведомстве.

Также сотрудники прокуратуры ведут постоянный мониторинг цен на товары первой необходимости.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 18. Сейчас в пунктах временного размещения в Железном порту, Чаплинке и Скадовске находятся 1764 эвакуированных.