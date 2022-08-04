Прокуратура провела проверку в деревне Белогорки, где 10 лет из кранов текла ржавая вода

Жители деревни Белогорки в Гатчинском районе Ленинградской области почти 10 лет страдали из-за ржавой воды из кранов. После публикаций в СМИ прокуратура провела проверку и постановила устранить нарушения, сообщили «Невские новости».

Помимо того, что жители с 2014 года страдали от ржавой воды, воду, по их словам, также периодически отключали — даже зимой. Обращения в местную администрацию не помогали.

Теперь прокуратура зафиксировала нарушения. В отношении должностного лица АО «Коммунальные системы Гатчинского района» заведено дело об административном правонарушении, сообщается на сайте ведомства.