Общество 31 июля 2023, 23:21 Прокуратура потребовала признать геноцидом действия нацистов под Калугой в годы ВОВ РИА «Новости»

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Прокуратура направила в суд иск о признании факта геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны в Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Прокуратура Калужской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 года по сентябрь 1943 года территории Калужской области», — сообщила пресс-служба.

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Это было сделано по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова.

При подготовке иска специалисты изучили архивные документы, а также материалы о массовом уничтожении как мирных жителей, так и военнопленных. Опросили историков и очевидцев тех событий.

Мирное население оккупанты подвергали репрессиям за любое неповиновение. Были разрушены системы здравоохранения и продовольственного обеспечения населения. Чтобы освободить квартиры для немецких военных частей, мирных жителей грабили и выгоняли из их жилищ.

Кроме того, в общей сложности за время оккупации в рабство забрали свыше 300 тысяч человек. За период оккупации нацистами в Калужской области общее число жертв превысило 26 тысяч человек.

Заявление поступило в Калужский областной суд.