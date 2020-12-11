Прокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»

Генпрокуратура потребовала отменить решение о штрафе хоспису «Дом с маяком» и прекратить дело. В надзорном ведомстве считают, что состав правонарушения отсутствует.

«По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что столичная прокуратура проверила законность судебного акта. Решение о штрафе потребовали отменить из-за отсутствия состава преступления. Речь идет о 200 тысячах рублей. Протест должны рассмотреть 14 декабря.

По словам руководства хосписа, причиной разбирательств в суде стало большое количество наркотических веществ, которые выписывали пациентам. После проверки на «Дом с маяком» завели административное дело по статье о правилах оборота, хранения и реализации наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. В итоге Зюзинский суд Москвы вынес решение о штрафе на сумму 200 тысяч рублей.