Прокуратура попросила изменить меру пресечения Павлу Устинову

«По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова», — приводит агентство слова Кучерены.

Адвокат Сноудена защитит актера Устинова в суде Подробнее

Собеседник отметил, что заседание по заявлению назначено на пятницу, 20 сентября. Оно начнется в 12:00.

Кучерена рассказал, что назначенное на 23 сентября заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесли на 26 число. Адвокат встретится со своим подзащитным 19 сентября.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года к колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании в центре Москвы 3 августа. Сам актер своей вины не признает.

В поддержку Устинова выступили российские актеры и ряд общественников. За него также заступился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он написал, что на видеозаписи отчетливо видно, что «парень просто стоял возле метро».