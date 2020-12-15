Прокуратура попросила 18 лет колонии для бывшего топ-менеджера «Интер РАО», обвиняемого в шпионаже

Гособвинитель потребовал дать 18 лет колонии строгого режима Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже в пользу молдавских спецслужб. Женщина работала топ-менеджером энергетического холдинга «Интер РАО».

Адвокат Цуркан Иван Павлов, по информации ТАСС, рассказал, что прокурор мотивировал суровое наказание лишь анкетными данными подсудимой и донесениями оперативных работников. Сторона защиты считает Цуркан невиновной и надеется на оправдательный приговор.

«Мы считаем, что следствию не удалась доказать причастность Цуркан к шпионажу», — сказал юрист.

Карину Цуркан обвиняют в работе на спецслужбы Молдавии. Якобы она, будучи топ-менеджером энергетического холдинга, передавала сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, она работает на спецслужбы Молдавии с 2004 года под конспиративным псевдонимом Карла. Цуркан в 2015 году могла передать электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества» в Молдавию.

Карина отрицает знакомство с представителями молдавских спецслужб и документ, о котором в деле идет речь, она никогда не видела. Женщина считает, что ее могли подставить, чтобы сместить с должности. Под стражей Карина Цуркан находится уже около двух лет.