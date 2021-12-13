Прокуратура показала видео с места взрыва в Серпуховском монастыре

В Серпуховский монастырь после взрыва выехали прокуроры и следователи. Прокуратура Московской области опубликовала видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на территории рядом с монастырем находится много людей — в основном сотрудники правоохранительных органов. Также туда приехала машина медицины катастроф.

Взрыв произошел утром 13 декабря. Сначала появилась информация о том, что на территорию монастыря проник мужчина со взрывным устройством, которое привел в действие. Однако в МВД позже заявили, что за случившемся стоит 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова. Преподаватели и ученики этого заведения эвакуированы. Об этом сообщило РИА «Новости».