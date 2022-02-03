Прокуратура Подмосковья: сообщения о рухнувшем на пенсионерку потолке в Долгопрудном проверяют

Прокуратура начала проверку сообщений об обрушении потолка на пенсионерку в квартире в городе Долгопрудный. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Московской области.

Место ЧП сегодня посетили сотрудники городской прокуратуры, представители управляющей компании и территориального отдела Госжилинспекции Московской области.

В ходе проверки специалисты дадут оценку работе ответственных лиц, которые отвечают за содержание и ремонт общего имущества собственников многоквартирного дома. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Источник фото: прокуратура Московской области

Представитель управляющей компании «ЖилКомСервис-Долгопрудный» Галина Давыдова сообщила «360», что многоквартирные дома №№13 и 16 на улице Нефтяников были построены 1950-х годах.

В течение всех последних лет УК проводила текущий локальный ремонт. Кровля одного из домов была признана аварийной и не подлежащей ремонту еще в 2019 году. После этого дом включили в региональную программу капитального ремонта Московской области на 2020–2022 годы.

Управление технического надзора капитального ремонта региона определило подрядчика для проведения капитального ремонта. Работы будет выполнять ООО «Фибробетон».

Давыдова добавила, что сейчас УК проводит очистку и поддерживающий локальный ремонт кровли. К сожалению, аварийное состояние дома сильно усложняет работу, заключила она.