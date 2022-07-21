Прокуратура подключилась к расследованию дела о жестоком избиении собаки в Бутово

Зюзинская межрайонная прокуратура Москвы направила на проверку материалы дела о жестоком избиении собаки своим хозяином. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По информации правоохранителей, инцидент произошел еще 22 июня на улице Южнобутовской. Местная жительница, гуляя со своей собакой во дворе, увидела, как мужчина избивает своего питомца.

Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина пинает ногами собаку во время уличной прогулки.

«Если москвич увидел нарушение, которое осталось без должного внимания, мы вмешиваемся и помогаем. Я рада, что в том числе и благодаря нашему проекту люди могут получить от нас оперативную обратную связь», — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.