24 июля 2023, 18:27
Прокуратура оспорит отказ суда отправить Чекалину под домашний арест
Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест
Столичная прокуратура оспорила решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчик) под домашний арест. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — сказали в прокуратуре.
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Нынешняя мера пресечения блогера, как и ее мужа, Артема Чекалина, предполагает запрет определенных действий. Однако следователи заявили, что обвиняемые регулярно нарушали ее — они общались со свидетелями по уголовным делам, а также пользовались интернетом.
Ранее суд уже отказал в ходатайстве прокуратуры изменить меру пресечения Чекалина. Прокуроры также решили оспорить это решение.
Блогера и ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.
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