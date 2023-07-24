Общество 24 июля 2023, 18:27 Прокуратура оспорит отказ суда отправить Чекалину под домашний арест Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест РИА «Новости»

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Столичная прокуратура оспорила решение Пресненского районного суда об отказе поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчик) под домашний арест. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Сторона обвинения ставит вопрос об отмене указанного постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение», — сказали в прокуратуре.

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Нынешняя мера пресечения блогера, как и ее мужа, Артема Чекалина, предполагает запрет определенных действий. Однако следователи заявили, что обвиняемые регулярно нарушали ее — они общались со свидетелями по уголовным делам, а также пользовались интернетом.

Ранее суд уже отказал в ходатайстве прокуратуры изменить меру пресечения Чекалина. Прокуроры также решили оспорить это решение.

Блогера и ее мужа обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.