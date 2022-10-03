Прокуратура объявила реальное число погибших в блокаду Ленинграда | 360°

Общество 03 октября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Прокуратура объявила реальное число погибших в блокаду Ленинграда Прокурор Петербурга Мельник: в блокаду Ленинграда погибли более миллиона человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число жертв блокады Ленинграда превышает официальную статистику в полтора раза, всего погибли более миллиона человек. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, заявило РИА «Новости».

Официальная же статистика, основанная на данных Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорит о 649 тысячах погибших.

Реклама

«Проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило миллион человек», — сказал он на первом заседании суда, где рассматривается иск с требованием признать блокаду геноцидом советского народа.

Реклама

Ранее сообщалось, что в России появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», посвященное памяти блокады Ленинграда. Базу данных приложения может пополнить любой желающий, внеся в нее имена своих погибших в блокаду родственников.

0 0 0 0 0 0