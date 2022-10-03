Прокуратура объявила реальное число погибших в блокаду Ленинграда | 360°

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Прокуратура объявила реальное число погибших в блокаду Ленинграда

Прокурор Петербурга Мельник: в блокаду Ленинграда погибли более миллиона человек

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Число жертв блокады Ленинграда превышает официальную статистику в полтора раза, всего погибли более миллиона человек. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, заявило РИА «Новости».

Официальная же статистика, основанная на данных Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорит о 649 тысячах погибших.

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«Проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило миллион человек», — сказал он на первом заседании суда, где рассматривается иск с требованием признать блокаду геноцидом советского народа.

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Ранее сообщалось, что в России появилось мобильное приложение «Блокада. Имена», посвященное памяти блокады Ленинграда. Базу данных приложения может пополнить любой желающий, внеся в нее имена своих погибших в блокаду родственников.

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