Прокуратура объявила, что извинилась перед Голуновым. А журналист оказался не в курсе

Прокуратура Западного округа Москвы объявила, что извинилась перед Иваном Голуновым за уголовное дело против него. Сам журналист об этом прочитал в новостях. Он везде проверил, но извинений не увидел.

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — об этом сообщила Генпрокуратура России. Ее сообщение процитировало РИА «Новости».

Голунов прокомментировал ситуацию радиостанции «Говорит Москва».

«Узнал из новости. Мне никуда не принесла [извинения прокуратура — прим. ред.]. Выглянул в окно — на асфальте тоже ничего не написано. Может быть, они это как-то еще сделали, но забыли уведомить меня», — сказал журналист.

Журналист в конце января 2020 года пожаловался генпрокурору Игорю Краснову на то, что до сих пор никто не извинился перед ним за задержание. Еще 4 февраля адвокат репортера Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура не стала извиняться перед Голуновым. Ведомство переадресовало вопрос в столичную прокуратуру.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Полиция утверждала, у него нашли мефедрон. Но сам журналист это отрицал и настаивал, что наркотик подбросили. Дело вызвало большой общественный резонанс. В итоге Голунова отпустили, а несколько сотрудников полиции потеряли свои должности. Против пятерых из них возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.