Общество 01 августа 2023, 16:47 Прокуратура Новосибирска рассказала о мерах по декриминализации Хилокского жилмассива Прокурор Новосибирска Бучман и мэр Локоть приехали в Хилокский жилмассив с проверкой

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Регулярные жалобы жителей и сообщения СМИ о серьезной криминальной обстановке Хилокского жилмассива Новосибирска привели к созданию областной прокуратурой дорожной карты. Для проверки реализации установленных требований район посетили глава надзорного ведомства Александр Бучман и мэр города Анатолий Локоть. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В рамках реализации программы на территории организовали регулярное патрулирование участковыми и экипажами ГИБДД. Также сотрудники прокуратуры добились освобождения незаконно занятых земельных участков и предложили создать санитарно-защитные зоны вокруг мусорного полигона и местного кладбища.

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Шесть многоквартирных домов признали аварийными, что позволило сократить срок расселения жителей. Также власти города начали работу по благоустройству дворов и создали условия для предотвращения пожаров на свалке.

По итогам проверки прокуратура утвердила дальнейший план действий, которые касаются работы местного рынка, законности размещения мигрантов в частных домах жилого массива, а также ликвидации самостроев.