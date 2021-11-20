Прокуратура не выявила нарушений в больнице Медногорска, где инвалид-колясочник полз на прием к врачу

Прокуратура проверила больницу в Медногорске Оренбургской области, где инвалид-колясочник полз к врачу на коленях и попал на видео. По результатам проверки, в медучреждении не было выявлено нарушений. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«По информации главного врача, больницу сегодня проверили представители прокуратуры города Медногорска, нарушений не выявлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минздрав опубликовал видео с комментарием представителя самого пациента с инвалидностью. Женщина заверила, что ее подопечный сам захотел добраться до медика именно таким образом, решив, что ему будет удобнее отказаться от коляски. Также она отметила, что претензий к больнице нет ни у нее, ни у героя резонансного видео.

Больницу проверяли прежде всего на обеспечение доступной среды и соблюдения требований законодательства на этот счет. Также в прокуратуре изучили, как медицинский персонал ГБУЗ «Городская больница Медногорска» выполняет свои обязанности. Выяснилось, что явных нарушений нет.