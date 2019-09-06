Прокуратура не станет обжаловать решение об УДО Кокорина и Мамаева

Прокуратура не будет обжаловать решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла. Об этом сообщил заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов.

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Подробнее

По словам пресс-секретаря суда Белгородской области Ирины Сазоновой, решение об освобождении осужденных вступит в силу через десять дней, если оно не будет обжаловано.

«Прокуратура поддержала защиту, так как осужденные показали себя хорошо. Обжаловать решение суда не будет», — сказал Пакалов. Его процитировал «Интерфакс».

Секретарь Алексеевского районного суда по уголовным делам Любовь Дубина добавила, что Мамаев и Кокорины не нарушали режим в колонии, работали, никаких взысканий не имели, зато им был выдан ряд поощрений. Все это повлияло на решение суда.

Ранее стало известно, что ходатайство спортсменов по выходу по УДО было удовлетворено. Судебное заседание прошло 6 сентября в помещении исправительной колонии №4 Белгородской области, где Мамаев и Кокорины отбывают наказание по делу о драках в центре Москвы.

Они произошли в начале октября 2018 года. Сначала у компании Мамаева и Кокорина случился конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, позже — с чиновником из Минпромторга Денисом Паком. Спортсменов, а также младшего брата Кокорина, Кирилла, и их друга Александра Протасовицкого задержали. Позже их арестовали. Кокориных приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы. Мамаев и Протасовицкий получили по полтора года заключения.